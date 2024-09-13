Украинские мины гурьбой дрейфуют в турецкий Босфор

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Дрейфующие мины стали главной опасностью для судоходства в Черном море.

Об этом турецкий дипломат Басат Озтюрк заявил на конференции в Атлантической совете, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом он в духе турецкого многовекторного «вашим-нашим» приплел к украинской дикой безалаберности еще и Россию.

«Обе стороны установили мины в Черном море. Понятно, это военное положение. Некоторые из мин были обезврежены, другие всплыли на поверхность и дрейфовали на юг, потому что уровень Черного моря на 5 см выше, чем уровень Мраморного моря и Босфора. Поэтому направление течения с севера на юг – неизбежно», – беспокоился турок.

Для борьбы с минами Турция создала вместе с Румынией и Болгарией Черноморскую оперативную группу.

Украина подтвердила минирование подходов к береговой линии, но Россия использование мин не признавала.