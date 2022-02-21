Украинские мины разорвали на части донецкого шахтера

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Новости Украины

Рано утром под обстрелом ВСУ погиб мирный житель по дороге на работу в шахту.

Сюжеты с места инцидента опубликовали военкоры, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Военное преступление произошло в 3:40 утра в Петровском районе Донецка. По предварительным данным, погибший – шахтёр, который ехал на утреннюю смену. Идентифицировать личность на данный момент не представляется возможным.

Дончанин в районе шахта «Трудовская» шёл на автобусную остановку, когда упали две 120-мм мины, выпущенные с подконтрольной ВСУ территории. Мины взорвались по обе стороны дороги, детонация одной из них фактически разорвала человека пополам.

Напомним, накануне при попытке ВСУ захватить один из населённых пунктов ЛНР погибли двое мирных жителей.