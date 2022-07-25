Украинские мины в Черном море будут вылавливать еще лет 10, – военный эксперт

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Новости Украины

Рассказы украинских военных о свободном фарватере для перевозки зерна вызывают как минимум сомнения, поскольку большинство установленных ВСУ мин давно в свободном плавании в Чёрном море.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в отставке Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они (украинские военные – ред.) заявляли, что у них есть безопасный фарватер», – напомнил Трухан.

«Якобы. Об этом никто не знает. При этом у них на побережье в Одессе на пляже рвутся мины», – отметила модератор канала.

«Поэтому, я начинаю сомневаться, что у них есть безопасный фарватер без тральной проводки, потому что то, что они там ставили – то, что у них посрывало. Это то, что по всему Чёрному морю, занимаются угрозой судоходству. Естественно они рассчитывали, что этого примерно никогда [не будет]», – предположил полковник.

«Ранее говорили, что тральщиков у них нет, и сама спецоперация по разблокированию от мин, по разминированию, она длительная, она не может занимать 2–3–10 дней, сказали», – напомнила ведущая.

«Она может и 10 лет занимать», – спрогнозировал Трухан.