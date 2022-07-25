Украинские мины в Черном море будут вылавливать еще лет 10, – военный эксперт

25.07.2022  01:09 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
Просмотров: 83
 
ВСУ-убийцы, Дзен, Одесса, Украина
Новости Украины

Рассказы украинских военных о свободном фарватере для перевозки зерна вызывают как минимум сомнения, поскольку большинство установленных ВСУ мин давно в свободном плавании в Чёрном море.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в отставке Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Они (украинские военные – ред.) заявляли, что у них есть безопасный фарватер», – напомнил Трухан.

«Якобы. Об этом никто не знает. При этом у них на побережье в Одессе на пляже рвутся мины», – отметила модератор канала.

«Поэтому, я начинаю сомневаться, что у них есть безопасный фарватер без тральной проводки, потому что то, что они там ставили – то, что у них посрывало. Это то, что по всему Чёрному морю, занимаются угрозой судоходству. Естественно они рассчитывали, что этого примерно никогда [не будет]», – предположил полковник.

«Ранее говорили, что тральщиков у них нет, и сама спецоперация по разблокированию от мин, по разминированию, она длительная, она не может занимать 2–3–10 дней, сказали», – напомнила ведущая.

«Она может и 10 лет занимать», – спрогнозировал Трухан.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть