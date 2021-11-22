Украинские «морпехи» похвастались «столетней историей»

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Новости Украины

В выставочном зале Николаевского городского дворца культуры и искусств открылась выставка, посвящённая «морской пехоте» Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского горсовета, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На выставке рассказывается, что морская пехота Украины берет начало со времён Скоропадского и Петлюры – именно они создали «первые украинские» подразделения «морской пехоты», которые потом воевали в составе армии УНР против Красной армии.

«Части морской пехоты УНР участвовали в первом и втором зимнем походах армии УНР», – говорится в «исторической» справке.

Однако, несмотря на «исторические» претензии, старых экспонатов на выставке представлено не было – все времён современной Украины, с многочисленных учений или войны против Донбасса.

«Знамена, образцы оружия, погоны и эмблемы, боезапас, книги, коллекция фотографий об участии морской пехоты в АТО/ООС – это далеко не весь перечень музейного собрания, представленного в экспозиции», – уверяют организаторы выставки.