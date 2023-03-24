Украинские морские дроны пока что имеют один серьёзный изъян

Любовь Смирнова.  
24.03.2023 15:31
  (Мск) , Симферополь
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ВСУ-убийцы, Дзен, Крым, Россия, Украина


Применяемые для атак против Крыма украинские морские дроны пока что можно легко обнаружить с воздуха, поскольку для сохранения связи с оператором они не идут под водой, где ещё не отработана технология устойчивой быстрой передачи данных. Ведь известно, что даже при прохождении через лес радиосигнал теряется, поскольку в стволах деревьев есть вода.

Об этом говорили в эфире телеканала «Крым 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Применяемые для атак против Крыма украинские морские дроны пока что можно легко обнаружить с...

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«Эти подводные дроны вообще пока непонятная разработка, это всё-таки не воздушные технологии. Первая атака, которая была, дала эффект, потому как никто до этого с таким не сталкивался.

А сейчас пока это похоже на упражнения немцев с ракетами во время Второй мировой войны, –  напомнил кандидат исторических наук, экономист, доцент СевГУ Алексей Тихонов. – Наш институт ведет страт-проект, очень важный и очень сложный, по интернет-вещанию в воде. То есть, там уже нет радиосигнала. Это очень сложная техническая и даже научная проблема, каким образом обеспечивать передачу сигнала под водой. И это очень важная вещь не только в военном деле, но и в мирном, связанная с управлением роботами под водой в принципе».

Накануне начальник кафедры военно-морских сил Национального университета обороны Украины Степан Якимьяк пообещал, что ВСУ продолжат массовые атаки Крыма морскими дронами.

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