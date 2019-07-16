Украинские наци запаниковали от российского приложения

16.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинские националисты призывают отказаться от использования популярного приложения FaceApp, позволяющего с помощью нейросети искусственно состарить или омолодить лицо на фотографии.

По словам одиозного киевского пропагандиста и телеведущего Богдана Буткевича, разработчиком этого приложения является российская компания, которая собирает базу данных через фотографии, загружаемые пользователями приложения.

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В конечном итоге, уверен Буткевич, эта база окажется в руках российских спецслужб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не останавливайтесь, постите фоточки старения через FaceApp и дальше. Который на самом деле является российским сервисом, ахаха. Помогайте российским спецслужбам четче делать базу лиц, данных, кругов общения. Молодцы вы мои информподкованные – видно, что на 6-й год войны все уже поняли в нашей «элитной фебешечки», что же такое информационная безопасность.

Я уже просто задолбался объяснять в постах, на тренингах и лекциях – ничего просто так давно в интернете и соцсетях, ради фана, не происходит. Каждый веселый тестик или мемасик, или картинка – они кем-то и для чего-то созданы. И мы давно уже не в каком 2001-м, когда веселым гикам-первопроходцам было чисто в кайф что-то там замутить по приколу. Нет, теперь каждый ваш шаг в Биг Дате изучается, анализируется, используется.

И хорошо, чтобы просто впарить вам рекламу. Когда же речь идет о каких-либо российских конторах или активности – можете быть уверенными на 1000%, что все собранное становится известным и спецслужбам. Если они вообще не являются конечными собственниками всей этой байды», – заявил Буткевич.

FaceApp мобильное приложение для iOS и Android, разработанное российской компанией Wireless Lab, которое использует технологию нейронной сети для автоматической генерации очень реалистичных преобразований лиц на фотографиях. Приложение может трансформировать лицо, сделать его улыбающимся, состарить или омолодить и даже поменять пол модели.

Напомним, что пропагандист Буткевич получил скандальную известность призывом убить в Донбассе полтора миллиона «лишних людей», за что ему была присуждена премия Геббельса.