Украинские националисты переругались из-за идеи эвакуации посольства США в Галичину

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Новости Украины

Посольство США, в случае его эвакуации из Киева, может разместиться на территории локомотиворемонтного завода в Ивано-Франковске.

С такой инициативой выступил мэр города, член националистического ВО «Свобода» Руслан Марцинкив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В своем блоге градоначальник подчеркнул, что власти готовы обнести территорию завода забором, как того требуют меры защиты диппредставительства.

«Готовим письмо, что посольство США рассматривает возможность переехать на Западную Украину. Ивано-Франковск готов помочь принять посольство. Мы даже рассматриваем вариант предложить часть локомотиворемонтного завода, как возможность принять посольство Соединенных Штатов Америки, огородить эту территорию согласно требованиям посольства. Мы готовы к приему посольств, других юридических лиц, которые готовы переезжать в наш город на Западную Украину», – заявил Марцинкив.

Идею градоначальника в своем блоге раскритиковал бывший депутат Верховной рады, экс-боевик нацбата «Азов» Игорь Мосийчук.

«Не воспринимаю заявление городского головы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива о готовности принять в городе посольство США и другие дипломатические учреждения, по поводу чего даже соответствующее письмо американцам написали. От этого очень плохо пахнет! Очень! А что, уже идет речь о даже гипотетической сдаче Киева? Или украинская государственная власть приняла решение о переносе иностранных представительств из столицы? Или уже нет в Украине органов госвласти? Это очень неудачный и вредный хайп! Руслан, вы украинский националист или галицкий сепаратист? Ведь так и к аналогу ЧУГА («Червона» Украинская галицкая армия – так называлась часть боевиков, перешедших на сторону большевиков в войне против Польши и УНР, – авт.) можно скатиться».