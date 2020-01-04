Украинские националисты угрожают Польше территориальными претензиями

04.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинские националисты обрушились с резкой критикой на совместное заявление послов Польши и Израиля с осуждением мероприятий 1 января в честь дня рождения Степана Бандеры в Киеве, в том числе чествования этой даты на официальном уровне в Киевской горадминистрации и Львовском облсовете.

Фрагмент обращения послов прозвучал в эфире телеканала «Наш», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Помня о наших невинных братьях и сестрах, убитых в 1939-1945 годах на оккупированных территориях Польши, которые сегодня являются частью Украины, мы, послы Польши и Израиля, считаем, что чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки является оскорблением, и приводит к противоположному желаемому результату в борьбе с антисемитизмом и процессе примирения наших народов», – говорилось в заявлении.

На эти слова резко отреагировал лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок, заявив, что заграничные политики не имеют права указывать украинцам, каких героев им чествовать, а каких нет.

«Мы уважаем право граждан Польши и Израиля быть патриотами своих государств, право чествовать своих героев, но и ждём такого же уважения. Поэтому не смейте ставить нас перед выбором, кто наши герои, и не рискуйте называть наши земли «оккупированными территориями Польши». Потому что и мы можем напомнить вам Надсанье, Подляшье, Холмщину, Лемковщину и Западную Бойковщину. Знайте, мы не будем молчать и будем адекватно реагировать на провокационные действия политиков других государств, которые замахиваются на наши территории и на украинское достоинство, унижая наших героев», – прозвучало в цитате.

Комментируя видеосюжет, депутат Верховной рады от «Батькивщины» Михаил Цымбалюк удивился тому, что подобные претензии со стороны польского и израильского послов появились именно сейчас.

«Как минимум последние 30 лет на Украине чествуют день рождение Бандеры. И не только Львовский облсовет, и не только шествие в Киеве. Таких шествий и чествований годовщины дня рождения Бандеры, установок памятников является символичным и постоянным по всей территории Украины, особенно в западных частях, где родился и творил свою историческую миссию Степан Бандера и его последователи.

И это не цепляет ни историческую память, и не является противоречием того, что сегодня поляки или представители польского народа имеют возможность приезжать на кладбища и чествовать память тех героев, которые являются историческими личностями для народа Польши.

Но заявлять, что это польские земли, это, извините, покушение на территориальную целостность нашего государства, и здесь должна быть чёткая позиция и заявление МИД, и очень печально, что пока такой реакции от официальной власти нет», – заявил Цымбалюк.