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13.08.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Казахстан, Политика, Украина
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Украинские националисты выразили восхищение выходкой русофобов в Казахстане

Новости УкраиныУкраинские националисты поддерживают издевательства над русскими в Казахстане, где при попустительстве местных властей набирает...

Украинские националисты поддерживают издевательства над русскими в Казахстане, где при попустительстве местных властей набирает акция по принуждению русскоязычных граждан к общению на казахском.

Скандальный украинский неонацист Сергей Стерненко в своем блоге поддержал радикалов Казахстана, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бороться за свой национальный язык в своей стране, если твоим соседом является Российская Федерация – это очень важное дело, потому что там, где активно происходит русификация, туда рано или поздно приходит российская армия.

И сами россияне не считают, что Казахстан – это какая-то отдельная страна.

Мы, у себя в Украине, уже столкнулись с последствиями русификации. Когда Российская Федерация в 14-м году напала на Украину, то некоторые жители Крыма и Донбасса стали помогать оккупантам именно потому, что они были русифицированы. Если бы этих граждан не было, российское вторжение было бы просто невозможным.

Потому, казахи, боритесь за свою страну и вытесняйте из своей страны русификацию, не повторяйте наших ошибок, потому что именно вы можете стать следующими жертвами российской агрессии», – заявил Стерненко.



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