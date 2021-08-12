Власти Казахстана давно поощряют издевательства националистов над русскими

12.08.2021, Алма-Ата, Айнур Курманов

В Казахстане сейчас разгорается скандал с так называемыми «языковыми патрулями», заставлявшими русских граждан извиняться за «колониальную политику» и за незнание казахского языка. Они, кстати, имеют уже давнюю традицию, так как имели крышу на самом верху.

Но в этот раз радетели за чистоту казахской крови и нации сильно перегнули палку и слишком разошлись, что в итоге попали под пристальное внимание общественности и СМИ. Но на самом деле – это лишь вершина айсберга общего курса на построение моноэтнического государства, где русофобия является важной составной частью всей идеологии.

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Сей персонаж, Куат Ахметов, основавший YouTube-канал «Til Maydani онлайн партиясы», вызвавший столь бурную реакцию своей националистической деятельностью, вовсе является выходцем из провинции, а именно из Кустаная.

Куат Ахметов – официальный инициатор “языковых патрулей”

Можно предположить, что это вовсе и не его инициатива, а проект, разработанный чиновниками для создания внутри общего фона нетерпимости к русскоязычной части с целью выдавливания языка Пушкина из общественной жизни. И надо сказать, что он бы не стал столь резко и радикально действовать и унижать граждан славянской внешности, если бы не открытая поддержка властей.

После того, как этот Куат Ахметов создал свою организацию и отличился в первых таких акциях публичного унижения пожилых русских женщин и простых прохожих, его сразу же пригласили в сентябре 2020 года чиновники Комитета языковой политики Министерства культуры и спорта Республики Казахстан на онлайн-конференцию на тему «Тіл тұтастығы – ел тұтастығы» («Единство языка – единство народа»). Получив такое одобрение своей деятельности, он развил бурную активность, транслируя собственные похождения уже в прямом эфире своего ютуб канала.

И это, несмотря на то, что международное и национальное законодательство запрещает дискриминировать людей по национальному признаку, он вполне безнаказанно приставал к продавцам в магазинах и супермаркетах, и даже подал в суд на один из крупных магазинов в Алматы, так как не обнаружил там ценников на казахском языке. Множество раз предприниматели и обычные граждане пытались привлечь Куата Ахметова к уголовной ответственности по статье 174 УК РК «Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни», но всё бестолку.

Наоборот, его еще больше стали приглашать на различные мероприятия, связанные с признанием «Голодомора» (Ашаршылық), предоставляя трибуну на телевидении, а именно в передачах «31 канала», принадлежащего олигарху Булату Утемуратову и телеканала «Астана», входящего в холдинг правящей президентской партии «Нұр Медиа». Таким образом, власти решили раскрутить этого провокатора, превратив в известную медийную фигуру. Ощущаете, что тут прослеживается прямая связь между этим публичным нацистским молодчиком и официальной линией?

Примечательно, но в друзьях у этого Куата Ахметова оказался Арман Шураев, тот самый бывший крупный чиновник и персона, приближенная к Дариге Назарбаевой. Ранее он возглавлял республиканский канал КТК, Центральное бюро АО «Агентство «Хабар», в 2006–2007 годах занимал пост инспектора социально-политического отдела администрации президента, а в 2005 году руководил пресс-службой республиканского общественного штаба кандидата в президенты Нурсултана Назарбаева.

А в прошлом году он вместе с Нуржаном Альтаевым и олигархом Маргуланом Сейсембаем вместе с большой делегацией депутатов и национал-либералов посетили в Киеве Михаила Саакашвили и создали мозговой штаб по продвижению реформ в Казахстане и Центральной Азии.

Этот теперь яростный националист Арман Шураев в прошлом году давал установки министру информации и общественного развития Казахстана Аиде Балаевой закрыть телеканал «ОҢ ТВ» за трансляцию российской научно-популярной передачи причем в переводе на казахский язык.

«Не так давно в нашей стране на волнах телеканала ОҢ ТВ начал свое вещание абсолютно ватный и агрессивный российский телеканал «Звезда». Это тот самый канал, посредством которого Кремль пытается объяснить логику своей агрессии в отношении своих соседей и прочие свои милитаристские авантюры. Так вот, весь свой контент он добросовестно переводит на государственный язык. И теперь, на моем родном языке, языке Абая он рассказывает нам, казахам о том какая нехорошая Украина и украинцы, Грузия и грузины, Молдова и молдаване и почему Крым — это Россия. Мало нам было полуватного ОРТ Евразия, теперь добавился ещё и этот зомби канал», — отметил в своей публикации за 29 июня прошлого года Арман Шураев.

То есть, дело вовсе не в русском языке, а в том, что кто-то смеет транслировать позицию России даже на казахском, что оказывается еще более оскорбительно для местных наци. Причем, и ныне действующий министр Аида Балаева согласилась с утверждениями своего бывшего коллеги и написала пост на своей странице в фейсбуке, где сообщила, что уже дала указания местным акиматам и телеканалам не допускать к эфиру данные видеоматериалы российских СМИ.

«Однако, к сожалению, ретрансляция последнего выпуска цикла данной телевизионной передачи («Военная приемка» российского телеканала «Звезда», — прим. ред.) идет вразрез с официальной позицией Республики Казахстан по важным вопросам международной повестки. Констатируя этот факт, считаю важным руководству всех телеканалов Казахстана, в том числе телеканала «ОҢ ТВ», не допускать к выдаче в эфир телепрограмм с подобным содержанием в целях исключения неправильного толкования позиций Республики Казахстан по международным вопросам», — указала министр в своем посте.

Поэтому безнаказанные выходки Куата Ахметова вовсе не случайность, а система, в которой такие националисты являются правительственной агентурой и выполняют роль приводных ремней госаппарата, создавая видимость широкой общественной поддержки процессу декоммунизации и дерусификации.

Националист Арман Шураев и министр информации Аида Балаева

И сама деятельность «языковых патрулей» абсолютно не новость, так как намного раньше такой же деятельностью занимался другой статусный националист Мухтар Тайжан, нынче заседающий в Национальном совете общественного доверия (НСОД) при президенте Токаеве. Этот персонаж также снимал ролики, где в постановочных сценах срывал у людей георгиевские ленты и требовал, чтобы с ним разговаривали на казахском языке.

Данную политическую фигуру, требующую отмены официального праздника Победы и запрета коммунистической идеологии, финансировал в течение нескольких лет всё тот же олигарх Маргулан Сейсембай, являющийся сейчас лучшим другом Михо Саакашвили. Этот же магнат содержал также молодежные прозападные либеральные движения как «Оян, Казахстан» и «Республика» и выпуск псевдодокументальных фильмов о казахском «голодоморе».

Еще раньше, в 20013-м году, финансировал деятельность Мухтара Тайжана тогдашний госсекретарь и идеолог Марат Тажин, передавший, по словам покойного старшего зятя Рахата Алиева, этому националисту 500 тысяч долларов для развития антироссийского движения «Антигептил» по закрытию Байконура и военных полигонов.

Сейчас, правда, под давлением российской прессы и того скандала, который развивается в социальных сетях, казахстанские власти несколько испугались и устами первого заместителя руководителя администрации президента Даурена Абаева заявили, что будут пресекать подобные факты публичных унижений по национальному и языковому признаку.

Но не стоит верить подобным словам, так как только недавно этот же чиновник, по должности отвечающий за идеологию, заявлял о своей поддержке резолюции Европарламента «О важности европейской исторической памяти для будущего Европы», которая приравняла нацистскую Германию и СССР.

Громкие обещания пресекать проявления «пещерного национализма» пока никак не нашли своего отражения. Более того, уже больше года сидит в СИЗО Ермек Тайчибеков, выступавший в СМИ с осуждением кровавого кордайского погрома дунган, осуществленного казахскими националистами при поддержке спецслужб и одобрении ряда депутатов от правящей партии Нур Отан.

И вы видите, чтобы привлекли к ответственности члена союза писателей РК Армана Кани, который в начале этого года предложил лишать казахстанского гражданства, депортировать, урезать в зарплате, налагать штрафы и сажать в концлагеря носителей русского языка?

Конечно, нет, так как это была сознательная провокация, опубликованная на известном портале казахских националистов Abai.kz, получающим субсидии из госбюджета и принадлежащим среднему зятю Елбасы (Лидера Нации) и крупнейшему олигарху Тимуру Кулибаеву.

Кстати, этот же бизнесмен финансирует и раскручивает псевдооппозиционную прозападную партию El Tiregi бывшего депутата Нуржана Альтаева, стоящего на пантюркистских и национал-либеральных позиция. Так и в истории этого национал-молодчика Куата Ахметова, всё закончится тем же – полной безнаказанностью.

Да, о чем можно говорить, если тот же помощник президента Ерлан Карин, покровительствующий группам турецких фашистов из организации «Серые волки», недавно призывал отменить уголовную ответственность за разжигание межнациональной розни и предлагал заменить данную норму на административный штраф.

Самое смешное, что этот нацист из провинции – Куат Ахметов – ранее и сейчас держит страницу в «Вконтакте» по рекламе пластиковых окон, которая полностью оформлена на русском языке. Да и все известные националисты, как и их покровители из числа чиновников, предпочитают общаться между собой именно на русском языке.

Соответственно, это можно назвать определенным заказом по искусственному нагнетанию русофобии в стране, так как главными мишенями становятся Россия и русский народ.

И в данном деле надо бороться не против отдельных нациков, которые устраивают по приказу провокации, унижая носителей русского языка, а начать активно выступать против процесса «украинизации», который уже слишком зашел далеко в Казахстане.