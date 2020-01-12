Украинские нацисты устроили еврейский погром в Умани

12.01.2020, Умань, Вадим Москаленко

Четверо евреев-паломников были избиты группой украинских радикалов у могилы раввина Нахмана в Умани во время Шаббата.

Об этом сообщает международное еврейское издание «The Yeshiva World», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно показаниям очевидца, нападение произошло 10 января около полуночи после ссоры одного из евреев с местным жителем.

«Я вернулся из синагоги и вижу, что они бьют каждого еврея, который осмелился посмотреть на них или сказать им слово. Это началось с незначительного спора между одним из местных украинцев и евреем. Украинец, участвующий в споре, призвал своих антисемитских друзей прийти и избить евреев», – цитирует издание слова свидетеля.

По его словам, порядка 30 вооруженных ножами и дубинками человек устроили облаву на евреев на улицах Умани.

При этом отмечается, что прибывшие на место происшествия сотрудники полиции не предпринимали никаких действий по задержанию погромщиков, а лишь наблюдали за происходящим.

Тем временем четверо пострадавших были доставлены в ближайшую больницу.

В свете произошедшего директор организации «Шемира Украина» Шломи Элиша заявила, что в условиях бездействия правоохранительных органов евреи будут вынуждены активно заниматься самозащитой от украинских радикалов.

«Из-за многочисленных инцидентов в последние месяцы мы финансируем подразделение коммандос, которое защитит нас и наши улицы от украинских бандитов. У нас больше нет ожиданий от украинских властей», – сказала она.

Напомним, ежегодно евреи-хасиды совершают паломничество в Умань к могиле основателя брацлавского хасидизма, рабби Нахмана, что знаменует собой наступление Нового года по еврейскому календарю.

Украинцы стали вторыми в рейтинге антисемитских настроений в Европе, уступив полякам и опередив венгров. Это показало исследование, которое провела Антидиффамационная лига, сообщало накануне Assosiated Press.

Глава ОУН и первый замглавы Госкомтелерадио Украины Богдан Червак потребовал выгнать в Москву польского и израильского дипломатов, осудивших чествование на Украине Степана Бандеры.