Украинские нацисты устроили перфоманс у посольства РФ в поддержку «Тесака»

17.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Ночью у посольства России в Киеве неизвестные растянули баннер в поддержку покойного российского праворадикала Максима «Тесака» Марцинкевича, который накануне был обнаружен мертвым в местах лишения свободы.

На баннере написаны годы жизни «Тесака» и лозунг «Мы не простим», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Фотографию баннера опубликовал бывший соратник Марцинкевича по националистическому лагерю, примкнувший к украинским радикалам неонацист из Белоруссии Сергей «Малюта» Коротких. Он также пригрозил «не простить» смерть «Тесака».

«У посольства россиянии. Неизвестные соратники ночью оставили послание. Дань памяти настоящему человеку. И да, мы не простим. Я не прощу», – пригрозил Коротких.

Напомним, Коротких, который состоял в свое время в различных националистических структурах на территории России, находился в дружественных отношениях с Марцинкевичем. Члены организации «Реструкт», которую основал «Тесак», были участниками карательной операции на Донбассе на стороне украинских боевиков, однако известно, что сам Марцинкевич их не поддержал и эмигрировал на Кубу, откуда, впрочем, был выдан в Россию и помещен за решетку.

Коротких же в 2014-м году присоединился к боевикам «Азова» и стал одним из основателей «Национального корпуса». Пресса приписывает ему владение частным самолетом – финансовое состояние нациста улучшилось благодаря участию в карательной операции.