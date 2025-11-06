Украинские «Не рабы» скулят, что получилось совсем не так, как обещали на Майдане

Вадим Москаленко.  
06.11.2025 14:09
  (Мск) , Киев
Просмотров: 281
 
ВСУ-убийцы, Дзен, Украина


Украинские солдаты ощущают себя настоящими рабами, лишёнными всех. Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Георгий Мазурашу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Важно начать это выступление с сообщения от добровольца, который сейчас в аду там, на передовой. Он пишет: «сегодня услышал такие тезисы от двух офицеров: мы здесь все рабы системы без права на выбор, без права на освобождение. Даже то, что по закону нам положено – отпуск, получаем лишь с разрешения своего хозяина, комбрига».

Наши защитники чувствуют себя рабами в армии. Вы понимаете, насколько это не перспективно для нашей борьбы против рашистской агрессии? Доброволец, который в 2022 году пошёл защищать отечество, тоже писал, что они чувствуют к себе отношение как к рабам, в армии», – сказал Мазурашу.

«Самые лучшие, самые патриотичные, самые смелые представители украинского народа, которые встали на защиту Украины, чувствуют к себе отношение, как к рабам. Вы понимаете, как это критично? Если так будет и дальше продолжаться, то начнут исчезать офицеры.

Давайте прекращать это в нашей стране, издевательство одних украинцев над другими украинцами. Это позор для нашей страны!

Все знают это прекрасно, что это схематоз в нашей стране. Все знают, что это бьет по обороноспособности, по нашей способности сопротивляться врагам», – сотрясал воздух депутат.

