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29.05.2018, Киев, Максим Карпенко
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Права человека, Украина

Украинские неонацисты будут уничтожены


Украинские неонацисты будут уничтожены так же, как их предшественники во время Второй мировой войны. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил известный украинский политик, один из организаторов «Оранжевой революции» Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, страна, где нет ксенофобии, – единственный путь сохранения украинского государства.

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«Это самое подлое – разыгрывать на фоне кризиса и выборов, когда тяжелейшая ситуация, ксенофобию. Украина может состояться в одном случае – это полинациональная нация под названием «украинский народ», где все равно, какой ты национальности. У нас далеко за 100 национальностей. Если будет разыгрываться национальная карта в виде титульной нации, «Украина для украинцев», это закончится СС Галичиной, измерениями черепа. А после этого закончится тем, что их жестоко уничтожат. С любой стороны – с американской, с русской. Пусть эти черти даже не думают, что они какая-то сила», – заявил Червоненко.

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