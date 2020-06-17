17.06.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
нацизм, Общество, Политика, Провокации, Происшествия, Россия, Скандал, Украина
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Украинские неонацисты в отместку за свой прилюдный позор избивают сторонников Шария


В Киевском метро националисты набрасываются и избивают по одному молодых людей, в которых по атрибутике узнают сторонников украинского блогера Анатолия Шария.

Видеоролик с комментарием у себя в Telegram-канале опубликовал главарь близкой к СБУ националистической группировки С14 Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За двух избитых ветеранов – «Азов» (говорят, ст.63 УК) положил чуть позже четырех шизариков», – написал Карась.

«Есть другие хорошие видео «Азова» из того же метро, говорят, и правду говорят», – юродствовал националист.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее между сторонниками партии Шария и националистами произошли стычки, в ходе которых, по информации «Нацкорпуса», было задержано 12 человек. Отмечается, что привыкшие к безнаказанности радикалы восприняли произошедшее как личное оскорбление.

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