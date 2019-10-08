Украинские неонацисты в ярости: В случае разведения придется отступать намного дальше

08.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

В случае разведения сил украинская армия потеряет стратегические высоты на линии фронта.

Об этом в эфире телеканала «UA: Донбас» заявил боевик нацбата «Азов» Юрий Капля, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В первую очередь Золотое – это общее название многих населенных пунктов. Некоторая часть не контролируется украинскими военными, но большинство находится под нашим контролем.

Кроме того, мы потеряем большое количество населения, которое там проживает, мы еще потеряем позиции, выгодные нам.

Когда говорим о разведении, необходимо мыслить стратегически. Необходимо искать следующую высоту, где сможем контролировать территорию, но она находятся очень далеко в тылу страны», – сказал он.

При этом Юрий Капля констатировал, что в случае поступления соответствующего приказа ВСУ должны будут подчиниться и отказаться от стратегических позиций, однако при этом в среде военнослужащих будет зреть внутреннее недовольство.

«Вооруженные силы – это структура, которая подчиняется приказам. Если у них будет приказ оставить позиции и перейти, то они не могут его не выполнить…

Если им сказать, что они должны отойти, то они будут это делать с очень большим отчаянием. Оставлять позиции, за которые ты проливал свою кровь, очень тяжело», – переживает националист.

Напомним, ранее замкомандира «Украинской добровольческой армии» Андрей Гергерт заявил, что украинскими националистами объявлена полная мобилизация боевиков нацбатов, которые, вопреки обещаниям официального Киева, займут позиции, откуда Владимир Зеленский должен вывести военнослужащих в рамках выполнения Минских соглашений.