Окружены с трех сторон: украинские оккупанты теряют контроль над российским Соледаром

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В Соледаре складывается крайне непростая ситуация для украинских формирований, которым грозит окружение.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствуют обнародованная в открытых источниках информация с украинской стороны.

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Так, достаточно красноречивое заявление относительно ситуации в Соледаре сделал вчера вечером президент Украины Владимир Зеленский, по словам которого, на этом городе русские «сконцентрировали наибольшие свои усилия».

«Спасибо всем бойцам в Соледаре, которые выдерживают новые и еще более жесткие штурмы оккупантов! Это очень трудно – там почти не осталось целых стен… Благодаря стойкости наших воинов там, в Соледаре, мы выиграли для Украины дополнительное время и дополнительные силы», – сказал Зеленский.

Встревожен и украинский военкор, главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов.

«Соледар в угрожающей ситуации. Враг вышел на позицию, с которой может вести огонь по основной трассе поставки на Соледар. На саму дорогу русские выйти не могут. Это не полное окружение, но нормальная поставка по трассе невозможна, это критично для обороны», – написал Бутусов, добавив, что возможности для исправления ситуации есть.

После этого ряд источников сообщил, что ночью ожидается вывод украинских войск из Соледара, чего, впрочем, не произошло.

«Главной новостью пока является то, что ВСУ ночью, скрытно, чтобы оторваться от противника, как это было в Лисичанске, из города не ушли, – прокомментировал сложившуюся ситуацию военный обозреватель Юрий Подоляка. – Тем не менее, агония гарнизона уже очевидна. Разбитые части из города выводят, но взамен новых не шлют, а это говорит о том, что на Соледаре военное командование Украины уже поставило крест. Между тем, наши войска, не давая противнику передышки, продолжают штурм в центре, и особо настойчиво атакуют по направлению к н.п. Благодатное и ж.д. станции Соль, чтобы тем самым замкнуть кольцо окружение вокруг засевшего в западной и центральной части города врага».

О позитивной динамике информирует и командир спецотряда «Ахмат» Апти Алаудинов.

«В ближайшие дни Соледар будет взят полностью под контроль. В Артемовске уже взяты критически важные объекты обеспечения ВСУ, что противнику сильно затруднило логистику: доставку боеприпасов, продовольствия и вывоз трехсотых (раненных). В зоне ответственности спецназа «АХМАТ» все стабильно. Планомерно продвигаемся вперед. Инициатива не отдается. Действуем активно», – пишет Алаудинов.

Нерадостная для киевского режима картина вырисовывается и в последнем отчете британской военной разведки, которая в своем микроблоге сообщает:

«За последние четыре дня российские силы и силы [ЧВК] Вагнер совершили тактическое наступление на небольшой донбасский город Соледар и, вероятно, контролируют большую часть населенного пункта».

Британские аналитики обращают внимание, что Соледар находится в 10 километрах к северу от Артемовска (Бахмута), взятие которого «вероятно, продолжает оставаться главной оперативной задачей».

«Соледарская ось России, скорее всего, является попыткой обойти Бахмут с севера и разорвать украинские пути снабжения», – отмечается в отчете.

Кроме того, указывается, что бои велись за входы в заброшенные 200-километровые туннели соляных шахт, расположенных под городом и которые могут быть использованы для проникновения в тыл.

Правда, британская разведка считает, что «Россия вряд ли сможет сразу же окружить город, потому что украинские силы сохраняют стабильные глубокие оборонительные рубежи и контролируют пути снабжения».

К обеду появилась сводка от военно-аналитического телеграм-канала «Рыбарь», отслеживающего ситуацию на фронтах СВО.

«На Соледарском участке штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» ведут бои в центральной части Соледара, стремительно продвигаясь к западной окраине к 7-му руднику. Попутно с этим развивается наступление российских войск на северо-западе от Соледара в направлении железнодорожной станции «Соль», а также со стороны Красной горы и Бахмутского к Благодатному. В ходе штурма рубежа Парасковиевка — Благодатное российские бойцы установили контроль над одним взводным, тремя ротными опорными пунктами и десятью огневыми позициями ВСУ. Подразделения ВС РФ фактически окружили Соледарский гарнизон с запада, юга и севера, лишив их возможности снабжения. Сегодня ночью ВСУ частично вывели войска из населенного пункта», – сообщает «Рыбарь».

Примечательно, что главком сухопутных войск ВСУ буквально вчера пытался всех убедить, что наступление ВС РФ на Соледар провалилось.