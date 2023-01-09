Украинское командование: Русское наступление на Соледар провалилось

Игорь Шкапа.  
09.01.2023 14:53
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский посетил украинские позиции в районе Артемовска (Бахмута) и Соледара, на которые наступают российские подразделения.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает телеграм-канал Military Media Center, обслуживающий интересы киевской военной пропаганды.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский посетил украинские позиции в районе Артемовска (Бахмута)...

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«В Соледаре командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины непосредственно предпринял конкретные мероприятия по организации обороны, усилив направления переброской дополнительных подразделений и степенью огневого поражения противника», – утверждается в публикации.

При этом украинский генерал заявил, что российское наступление на Соледар не имело успеха.

«Враг снова предпринял отчаянную попытку штурма города Соледар по разным направлениям и бросил в бой наиболее профессиональные отряды вагнеровцев. Вместе с тем благодаря мужеству наших защитников, умелому и грамотному применению огневого поражения, противник понес значительные потери и в очередной раз отступил, несмотря на пропагандистские вражеские заявления о якобы захваченном Соледаре», – сказал Сырский.

Отметим, что российские источники не заявляли о «захваченном Соледаре» – указывалось лишь о продвижении в городе.

Успехи ВС РФ в Соледаре подтвердила и переброшенная на это направление недавно сформированная 46-я десантно-штурмовая бригада ВСУ.

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