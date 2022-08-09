«Украинские олигархи превратились в посмешище» – киевский философ

Новости Украины

За 8 лет после майдана ни один украинский олигарх не построил ни одного оружейного завода для безопасности страны, которую они обворовывают.

Об этом в эфире интернет-канала «Ukrlife» заявил поддержавший майдан 2014 года киевский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недоверие к государству со стороны бизнеса настолько сильное, что ни о каком сотрудничестве или даже инвестициях в этот, безусловно, важнейший проект речи не идёт. Как так получилось, что мы в общем 8 лет воюем, а снарядно-патронного завода нет? Как так получилось? И мы его до сих пор не создаем. Это ситуация – вопиющая, которая говорит об отсутствии не просто стратегии, об отсутствии элементарного мышления, я даже не говорю интеллектуального, я говорю про рациональное кондовое нормативное мышление. Ходить с факелами, кричать «Батько наш Бандера», «боротыся за украиньску мову», за культуру – это мы могем, а вот создать снарядо-патронный завод – нет, это мы не могем, никак», – возмущался Дацюк.

При этом он начал сокрушаться, что в такие тяжелые времена для Украины, олигархи лишь обворовывали государства, даже не пытаясь ему помочь.

«Никому не приходит в голову поручить это олигархам. Поскольку олигархи у нас оказались просто богатые обыватели. То, что с ними сейчас происходит, я их иначе, как назвать просто идиотами, просто не могу. Потому что люди при деньгах в принципе могли нанять аналитиков, которые бы просчитали риски, которые попытались бы купировать эти риски. Но это сделано не было по одной причине: деньги не заменяют интеллект. Если интеллекта нет или он сужен до твоей сферы деятельности. В торговле интеллект есть умение обмануть, подставить, кинуть, отжать, вот все это есть. Шаг влево, шаг вправо ничего этого нет. В коррупции они понимают, использовать государство в своих целях они понимают, но шаг влево, шаг вправо, все. В этом смысле они сегодня превратились в посмешищ. Украинские олигархи стали посмешищами. И это проблема, поскольку, когда пришло время им поучаствовать, оказывается никто из них не может построить оружейный завод какого-то оружия, которое нам нужно», – говорил украинский философ.