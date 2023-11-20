Украинские перевозчики уже неделю выживают на границе – поляки отступать не собираются

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Блокаду на польско-украинской границе спровоцировали сами бандеровцы, которые отбирают заработок у местных жителей.

Об этом рассказали в сюжете на телеканале «BBC News», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На польско-украинской границе образовались огромные очереди из грузовиков из-за блокады со стороны польских дальнобойщиков, которые обвиняют украинцев в краже их бизнеса. А Киев назвал это ударом в спину», – сообщается на канале.

Сотни грузовиков оказались заперты в многокилометровой пробке на границе. Многие выживают там уже более недели, и очень обижены на польских «союзников».

«Уже нервы сдают. Мы больше не можем этого выносить. Так вот, как Польша помогает нам – спасибо вам, полякам, за эту помощь», – жалуется один из дальнобойщиков.

Однако польские протестующие негодуют, что из-за экономических послаблений Украине стало трудней зарабатывать.

«Мы поддерживаем Украину, но мы также должны поддерживать и наши семьи. Сейчас для наших компаний это вопрос того, быть или не быть», – жалуются поляки.

Как оказалось, украинцев невзлюбили и местные жители, которые устали от соседства с бандеровцами.