Украинские пилоты на F-16 не проживут больше двух дней – аналитик ЦРУ

Анатолий Лапин.  
26.12.2023 19:26
  (Мск) , Киев
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Авиация, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Передаваемые Украине американские истребители F-16 не взлетят больше двух раз.

Об этом в эфире видеоблога Reshare заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Передаваемые Украине американские истребители F-16 не взлетят больше двух раз. Об этом в эфире...

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По мнению Джонсона, украинские пилоты не получили должной квалификации для того, чтобы эффективно управлять такой техникой.

«Несколько штук F-16 они получат сегодня. Давай посмотрим, как долго они продержатся. Я думаю, что они не продержатся в воздухе и двух дней. Они не оторвутся от земли больше одного-двух раз. Проблема заключается в том, что они будут летать под управлением недостаточно подготовленных пилотов.

Ты же знаешь, что для надлежащей подготовки требуется еще, как минимум, шесть месяцев тренировок. Но они этого не получили, так что, я думаю, что эти ребята в отчаянии», – заключил Джонсон.

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