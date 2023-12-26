Передаваемые Украине американские истребители F-16 не взлетят больше двух раз.

Об этом в эфире видеоблога Reshare заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Джонсона, украинские пилоты не получили должной квалификации для того, чтобы эффективно управлять такой техникой.

«Несколько штук F-16 они получат сегодня. Давай посмотрим, как долго они продержатся. Я думаю, что они не продержатся в воздухе и двух дней. Они не оторвутся от земли больше одного-двух раз. Проблема заключается в том, что они будут летать под управлением недостаточно подготовленных пилотов.

Ты же знаешь, что для надлежащей подготовки требуется еще, как минимум, шесть месяцев тренировок. Но они этого не получили, так что, я думаю, что эти ребята в отчаянии», – заключил Джонсон.