Украинские пираты не смогли воспользоваться плодами своей незаконной добычи

16.11.2018, Симферополь, Максим Карпенко

Арестованные Украиной 15 судов, о которых накануне заявил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, никогда не выйдут из портов с целью продажи.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору заявил крымский политолог Владимир Джаралла.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, Украина фактически занимается морским пиратством, налагая аресты на иностранные корабли.

«Политика Украины начинает выглядеть чрезвычайно агрессивной. Объявление о том, что 15 кораблей задержаны в портах Украины, вызывает большое удивление. По сути, речь идет о международном пиратстве. Нельзя забывать, что большая часть этих кораблей принадлежит иностранным судовладельцам. Заявление Клинцевича, в большей степени, конечно, эмоционально, но оно точно описывает ситуацию. Эти корабли, арестованные в портах Украины, особенно в Азовском море, никуда оттуда не выйдут, потому что будут снова переданы их истинным судовладельцам.

Достаточно вспомнить, что попытки украинцев продать украденное судно «Норд» закончились провалом, так как все понимают, что это бессмысленно… Выдержка является намного более правильной позицией. Тем более, что иностранные судовладельцы давят на своих чиновников, правительства по поводу безобразия, которое творят украинские марионетки», – заявил Джаралла.

Ранее сенатор Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что РФ может в считанные минуты перекрыть Азовское море для движения любого украинского плавсредства.