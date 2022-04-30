Украинские пограничники больше не могут воевать – требуют заменить их «западенцами»

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Новости Украины

Украинские пограничники из комендатуры быстрого реагирования «Счастье» требуют, чтобы вместо них на «напряженные» участки отправили коллег из западных областей Украины.

Открытое письмо пограничников из отряда им. Героя Украины полковника Евгения Пикуса к руководству ГПСУ и страны в своем блоге опубликовал волонтер Виктор Бондарчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В письме говорится, что находящиеся на передовой спецназовцы Госпогранслужбы испытывают проблемы с психологическим состоянием и нуждаются ротации.

«В связи с длительным выполнением боевых задач по отражению вооруженной агрессии на востоке Украины, требуем осуществления ротации пограничников, несущих службу на западной границе, на нас. Это обусловлено длительным психологическим напряжением и проблемами с психикой, которые появляются на этом фоне, в результате которых личный состав не может эффективно выполнять возложенные на него боевые задачи. Также просим учитывать, что метод ротации применяется во всех военных соединениях, но руководство пограничного отряда в ответ на эти обращения отвечает, что ротация руководством ГПСУ не рассматривается, что ставит под сомнение законность действий ГПСУ. Просим заметить, что военнослужащие неоднократно обращались к руководству пограничного отряда о предоставлении документов, регламентирующих служебно-боевую деятельность ГПСУ в составе ВСУ, на что документы не были представлены. Следует заметить, что руководство пограничного отряда не в полной мере владеет обстановкой непосредственно на линии столкновения, так как на некоторые оперативно сложные направления они не прибывают, также обеспечение позиций, где несут службу нашими собратьями силами управление пограничного отряда, не осуществляется, а делегируется руководителям на местах. В связи с вышеизложенным мы требуем немедленной ротации военнослужащих ГПСУ», – говорится в тексте письма.

Комментаторы отмечают, что аналогичная ситуация с отсутствием ротации из зоны боевых действий наблюдается и у отряда украинских пограничников, приписанных к Донецкой области.

Замена их на сотрудников погранслужбы с западной границы маловероятна, полагают комментаторы – прежде всего, потому что там действуют хорошо отлаженные коррупционные схемы по провозу грузов в Польшу, Венгрию, Румынию, и нужны пограничники, которые будут поддерживать все в рабочем состоянии, обеспечивая коррупционную прибыль начальству.

Примечательно, что документ появился вскоре после поздравления, которое глава ГПСУ Сергей Дейнеко обнародовал по случаю Пасхи:

«Благодарю каждого за безграничную любовь к Украине, мужество и патриотизм, желание отстаивать нашу свободу и независимость. Всем Божьей милости и благословения, согласия в каждом доме и скорейшего мира, в который мы твердо верим».

Интересно, что сам Дейнеко родился в российском Биробиджане, но закончил украинскую академию Погранвойск. В 2011-м году его назначили командиром Луганского погранотряда, при этом мать главного украинского пограничника живет в Российской Федерации.

Но это не помешало Дейнеко возненавидеть россиян, в адрес которых он разразился угрозами в своем недавнем сообщении:

«Теперь всю оставшуюся жизнь я посвящу тому, чтобы отомстить. Обещаю, что все, кто принимал в этом участие, будут убиты. Будут убиты их жены, дети, родители, братья. Все! Мы убьем всех. Весь ваш конченый род».

Интересно также, что сводный брат Дейнеко Константин Бударагин не так давно в соцсети написал, что глава украинской Погранслужбы никогда не был нацистом, а, напротив, вырос в семье советского офицера и воспринимал украинцев и россиян как братские народы, а вся его нынешняя русофобия – это необходимость следовать «воинскому долгу». В нынешнем нацистском понимании на Украине, надо полагать.