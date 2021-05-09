Украинские полицаи мешают праздновать День Победы

09.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В Николаевской и Закарпатской областях Украины полицейские задерживали местных жителей за использование «запрещённой символики».

Об этом сообщили в пресс-службе полиции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Очакове Николаевской области полиция отрыла два уголовных производства из-за нарушений закона во время празднования Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне», – говорится в сообщении.

У памятника неизвестному солдату у одного из участников был обнаружен красный флаг с изображением «запрещенной законом символики». После требования убрать красное знамя между людьми и полицейскими произошла потасовка.

«Требование полицейских убрать флаг гражданин проигнорировал, из-за чего между присутствующими участниками шествия и полицейскими произошла стычка. Правоохранители конфликт прекратили. А сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 436-1 (Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) и ч. 2 ст. 342 (Сопротивление представителю власти) уголовного кодекса» – подчеркнули в ведомстве.

Также полиция сорвала автопробег в честь Дня Победы, который проходил от Мукачево до Ужгорода – предлогом также стало применение «запрещённой» символики на некоторых автомобилях.

«Предварительно установлено, что на восьми автомобилях под передним и задним стеклами и на капоте были размещены наклейки и флаеры с изображением коммунистической символики. Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 436-1 Уголовного кодекса (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов)», – сообщили в местном информационном агентстве «Взгляд онлайн».

Напомним, ранее в Донецке на главной улице города прошёл военный парад в честь 76-летия победы Советского Союза над нацистскими захватчиками.