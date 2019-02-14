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14.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Война, Политика, Россия, Украина
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Украинские политики втайне мечтают о поражении в войне с Россией

Большая часть украинских политиков будет рада большой войне, в результате которой Украина сможет о чем-то договориться с российским президентом и стать его подопечными.

Об этом в эфире телеканала «Киев» заявил экс-губернатор Киевской области, депутат облсовета Александр Горган, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Значительная часть украинского политикума была бы рада полномасштабной войне. Она была бы рада, чтобы всё потом как-то перезагрузилось, и на каких-то условиях мы бы о чем-то договорились. Потому что они видят себя в роли путинских гауляйтеров, они не готовы к открытому обществу, к конкуренции, к обществу ценностей, к алгоритмам прозрачности. Они просто неконкурентные, они вчерашние, и они понимают, что их спасение – это доминирование политической элиты, которая все законсервирует», – пояснил он.

Напомним, ранее историк и публицист Александр Васильев рассказал, что нардеп от фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко до того, как переметнуться к майданщикам в 2014 году, успел и побывать в Партии регионов, и прослыть пророссийским политиком с крайне радикальной риторикой.

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