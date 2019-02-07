07.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Депутат ВР от фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко до того, как переметнуться к майданщикам в 2014 году, успел и побывать в Партии регионов, и прослыть пророссийским политиком с крайне радикальной риторикой.

Об этом во время пресс-конференции рассказал историк и публицист Александр Васильев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть такой неплохо известный в России одесский политик как Алексей Гончаренко. Он любит подраться с российскими журналистами где-то на брюссельских площадках и так далее. Начинал этот политик как строго пророссийский, можно найти интервью на «Украинской правде», где он говорил, что Одесса столица Новороссии. То есть риторика радикальная даже для тех лет. Естественно, состоял потом в Партии регионов и очень быстро перебежал к Порошенко, буквально одним из первых», – рассказал Васильев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Алексею Гончаренко в прямом эфире бывшие соратники по майдану припомнили крамольное прошлое и назвали перебежчика «парашей».