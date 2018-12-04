04.12.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Украина, Экономика
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Украинские порты идут к банкротству

За последние несколько лет крупные украинские порты на Азовском море – в Мариуполе и Бердянске – оказались на грани банкротства.

Об этом сообщают местные СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, директор Мариупольского торгового порта Александр Олейник заявил, что с 2014 года объем грузопереработки в порту сократился почти в три раза – с 14 до 5,5 млн. тонн в год.

Он подчеркнул, что накануне движение через Керченский пролив в украинские порты, остановленное после провокации ВМСУ вблизи пролива 25 ноября, возобновилось.

«Сейчас у причалов Мариупольского порта под погрузку стоит семь теплоходов. После 10-дневного простоя мы возобновили погрузочные работы», – заявил Олейник.

О сложной ситуации заявил и и.о. директора Бердянского торгового порта Александр Трощенков. Он подчеркнул, что финансовый план предприятия выполнен лишь на половину, потому работников порта пришлось перевести на 4-х дневную рабочую неделю.

«Это – вынужденная мера. Сказать о количестве сокращаемых сотрудников и о том, придется ли вообще их сокращать, сейчас нельзя. Все наши планы будут диктовать цифры, и основная задача на данный момент – выйти на безубыточность и спасти предприятие. В любом случае хочется подчеркнуть, если ситуация стабилизируется и вернутся наши поставщики, планы оптимизации персонала будут изменяться или отменяться совсем», – заявил Трощенков.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Александр Олейник заявил, что после строительства моста через Керченский пролив порт Мариуполя потерял порядка шести миллиардов гривен.

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