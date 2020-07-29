Украинские пропагандисты войны стали превращаться в сторонников мира

29.07.2020, Киев, Максим Карпенко

В информационной политике украинских телеканалов, ранее поддерживавших войну против республик Донбасса, наметился сдвиг в пользу пропаганды примирения.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт увидел изменение информполитики на телеканале «1+1», принадлежащем олигарху Игорю Коломойскому.

«Я был под впечатлением от того, что канал «1+1», который за эти годы сделал много для разжигания ненависти к Донбассу и России, показывает сюжет, где спрашивают у ребят, которые с оружием в руках стоят на передовой, которые говорят: «Не надо нас защищать». Люди, которые собрались на площади под Банковой [протестуя против перемирия], говорят «Мы должны защитить нашу армию, у них забирают оружие» и так далее.

А они говорят: «Ничего у нас не забрали – у нас есть вот это, вот это – у нас все есть, ничего не забрали, не надо нам помогать». Это кое о чем говорит, что начинает смещаться даже такая компания, которая вообще не склонна поддерживать компромисс, раньше во всяком случае была. Поэтому я думаю, что это хороший знак», – заявил Погребинский.