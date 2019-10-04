Украинские провокаторы получили по зубам в ПАСЕ

04.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Выступление члена российской делегации в ПАСЕ, вице-спикера Госдумы Петра Толстого попытались сорвать несколько провокаторов.

В то время, как он взял слово с трибуны организации несколько человек с флагами Грузии, Польши, Украины и меджлисовским стягом выбежали на балкон и начали выкрикивать лозунги о «России – террористе».

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«Я рад тому, что сегодня у России есть возможность в этой ассамблеи отвечать на обвинения, которые звучат в наш адрес. Вы видите, что происходит у вас здесь в колыбели демократии», – несмотря на провокацию, заявил Толстой.

Председатель ассамблеи Лилиан Мори Паскье призвала провокаторов убраться из зала, после чего их скрутила охрана.

«Вы должны соблюдать правила ассамблеи, членом которой является господин Толстой. В связи с чем прошу покинуть трибуну. Вы должны покинуть зал», – сказала председатель ПАСЕ.