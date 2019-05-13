Украинские ПТУРы промазали, стреляя по позициям ДНР
Ввиду низкой подготовки украинских расчётов противотанковых ракетных комплексов, две дорогостоящие ракеты, выпущенные по жилым домам подконтрольного ДНР города Докучаевск, не попали в цель, взорвавшись на подлете.
Об этом во время брифинга заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
По его словам, украинские боевики продолжают использовать дорогостоящее высокоточное оружие для обстрела населённых пунктов Республики.
«Вчера террористы 35-й бригады морской пехоты выпустили две противотанковые управляемые ракеты по населённому пункту Докучаевск. К счастью расчёт ПТРК не был достаточно подготовлен комбригом Паласом, и две дорогостоящих ракеты взорвались, не долетев до жилых домов», – сообщил Даниил Безсонов.
Представитель оборонного ведомства также добавил, что в результате обстрелов повреждения получили два жилых дома по адресам ул. Гагарина 26 и ул. Садовая 2, при этом мирные жители не пострадали.
Напомним, ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что украинские военные обстреляли прифронтовой населенный пункт Зайцево, применив гранатометы болгарского производства.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.