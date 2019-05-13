Украинские ПТУРы промазали, стреляя по позициям ДНР

13.05.2019, Донецк, Александр Гусар

Ввиду низкой подготовки украинских расчётов противотанковых ракетных комплексов, две дорогостоящие ракеты, выпущенные по жилым домам подконтрольного ДНР города Докучаевск, не попали в цель, взорвавшись на подлете.

Об этом во время брифинга заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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По его словам, украинские боевики продолжают использовать дорогостоящее высокоточное оружие для обстрела населённых пунктов Республики.

«Вчера террористы 35-й бригады морской пехоты выпустили две противотанковые управляемые ракеты по населённому пункту Докучаевск. К счастью расчёт ПТРК не был достаточно подготовлен комбригом Паласом, и две дорогостоящих ракеты взорвались, не долетев до жилых домов», – сообщил Даниил Безсонов.

Представитель оборонного ведомства также добавил, что в результате обстрелов повреждения получили два жилых дома по адресам ул. Гагарина 26 и ул. Садовая 2, при этом мирные жители не пострадали.

Напомним, ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что украинские военные обстреляли прифронтовой населенный пункт Зайцево, применив гранатометы болгарского производства.