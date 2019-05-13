13.05.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Украинские ПТУРы промазали, стреляя по позициям ДНР

Ввиду низкой подготовки украинских расчётов противотанковых ракетных комплексов, две дорогостоящие ракеты, выпущенные по жилым домам подконтрольного ДНР города Докучаевск, не попали в цель, взорвавшись на подлете.

Об этом во время брифинга заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, украинские боевики продолжают использовать дорогостоящее высокоточное оружие для обстрела населённых пунктов Республики.

«Вчера террористы 35-й бригады морской пехоты выпустили две противотанковые управляемые ракеты по населённому пункту Докучаевск. К счастью расчёт ПТРК не был достаточно подготовлен комбригом Паласом, и две дорогостоящих ракеты взорвались, не долетев до жилых домов», – сообщил Даниил Безсонов.

Представитель оборонного ведомства также добавил, что в результате обстрелов повреждения получили два жилых дома по адресам ул. Гагарина 26 и ул. Садовая 2, при этом мирные жители не пострадали.

Напомним, ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что украинские военные обстреляли прифронтовой населенный пункт Зайцево, применив гранатометы болгарского производства.

 

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