Украинские радикалы грабят мирных жителей прифронтового Золотого

15.10.2019, уганск, Сергей Вредников

Пьяные боевики нацистского батальона «Азов» ограбили магазин и жестоко избили продавца в прифронтовом поселке Золотое за отказ бесплатно предоставить им алкогольные напитки.

Об этом в ходе брифинга сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Согласно информации источника в Национальной полиции по Луганской области, 14 октября, в день празднования годовщины образования УПА, нападению подвергся житель населенного пункта Золотое-4 Заярный Виктор Геннадьевич. Боевики «Азова», находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, пришли в его магазин за дополнительной порцией спиртного, но, получив отказ в бесплатном предоставлении алкоголя, вывели предпринимателя на улицу для выяснения отношений.

Один из боевиков, угрожая оружием, приказал Заярному встать на колени и начал всячески унижать и запугивать его. В это время другие националисты забрали из магазина алкоголь и продукты питания. После ухода боевиков Заярный обратился в местное отделение полиции с жалобой, однако в приеме заявления ему отказали», – рассказал он.

Представитель оборонного ведомства констатировал, что подобное поведение украинских националистов, к сожалению, является нормой, в связи с чем призвал Администрацию президента Украины Владимира Зеленского пресечь издевательства радикальных формирований над мирными гражданами.

Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что зашедшие в прифронтовое Золотое бойцы «Азова» выявляют и расправляются с местными жителями, поддерживающими разведение войск и сочувствующими республикам Донбасса.