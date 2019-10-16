16.10.2019, Киев, Вадим Москаленко
 
Минский процесс, Политика, Украина
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Украинские радикалы угрожают западным посольствам

Если зарубежные дипломаты продолжат давить на киевскую власть в части соблюдения Минских соглашений и прекращения войны в Донбассе, украинские националисты соберут миллионные акции протеста, чтобы навязать Киеву свою волю.

Об этом в эфире YouTube-канала «Guildhall» заявил экс-боевик «АТО», один из координаторов так называемого «движения сопротивления капитуляции» Мирослав Гай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы понемногу начинаем коммуницировать с разными амбассадами [посольствами], разъясняя им реальную цель протеста, что это не праворадикальный протест, а что это общенациональный протест против конкретных действий власти, и мы просим не подталкивать украинскую власть теми или иными заявлениями к шагам, которые могут вызвать миллионные митинги.

Если мы не будем услышаны, мы будем выводить еще больше людей, и в результате я уверен, что объединенный протест выведет миллион на улицу, и это будет та сила, с которой никто не сможет не считаться», – сказал Гай.

Целью протестов экс-боевик традиционно объявил прекращение «капитуляции», любых мирных переговоров «на условиях Кремля» и предоставление украинским властям собственного плана по «выведению российских войск с оккупированных территорий».

Напомним, накануне украинские радикалы провели в центре Киева масштабный марш «Нет капитуляции», агрессивно протестуя против выполнения «формулы Штайнмайера» и предоставления особого статуса Донбассу.

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