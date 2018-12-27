Украинские раскольники подтвердили планы по легализации в Подмосковье

27.12.2018, Москва, Михаил Рябов

Община раскольнического «киевского патриархата», действовавшая на протяжении последних лет в подмосковном городе Ногинск, намерена пройти перерегистрацию в России под вывеской новой структуры «Православная Церковь Украины», признанной Константинопольским Патриархатом вопреки позиции РПЦ.

Об этом в интервью «Независимой газете» заявил представляющий УПЦ КП в Подмосковье раскольнический «митрополит» Адриан Старина.

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Он уточнил, что российским властям не удалось снести храм «киевского патриархата», как это планировалось еще в 2016 году. «Очевидно, по причине разбирательства нашего заявления в Страсбурге», – сказал Старина.

Напомним, что община храма в Ногинске изначально была православной, однако в 1994 ее настоятель – выходец с Украины – перешел в раскольнический «киевский патриархат», руководство которого с 2014 года открыто поддерживало антироссийский государственный переворот в Киеве, а затем и духовно окормляло участников карательной операции против русского восстания в Донбассе.