Украинские раскольники получили бумажку о признании в Стамбуле
Подконтрольный США Константинопольский Патриарх Варфоломей подписал так называемый томос – бумагу о признании «Православной церкви Украины» – новой структуры, созданной националистическим режимом в Киеве на канонической территории Русской Православной Церкви.
Церемония состоялась сегодня в Стамбуле, куда прибыла целая делегация из Украины во главе с президентом Петром Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Компанию Порошенко составили также новый глава созданной структуры, лже-митрополит Епифаний Думенко. С точки зрения канонов Церкви, он остается простым мирянином, поскольку сан «митрополита» получал в раскольническом «киевском патриархате».
«Варфоломей даже не рукоположил мирянина Думенко, чем засвидетельствовал отрицание им Догмата об апостольском преемстве епископата», – комментирует публицист Кирилл Фролов.
В Стамбул сегодня также прибыли экс-президент страны Виктор Ющенко, спикер Верховной Рады, греко-католик по вероисповеданию Андрей Парубий и другие представители украинского политикума.
Напомним, 15 декабря в Киеве прошел так называемый объединительный собор, – мероприятие, вопреки беспрецедентному давлению СБУ, проигнорировало подавляющее большинство иерархов УПЦ Московского Патриархата.
Тема создания новой раскольнической структуры активно рекламируется на Украине штабом Порошенко с прицелом на грядущие президентские выборы. Глава государства приписывает отрыв Украины от Русской Церкви к своим достижениям, утверждая, что, подчинив раскольников Стамбулу, Киев стал ближе к Европе.
Метки: Автокефалия, Порошенко
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