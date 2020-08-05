Украинские раскольники проиграли новый суд за недвижимость в российском Крыму

05.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Верховный Суд Российской Федерации отказал украинским раскольникам в пересмотре решения судов низшей инстанции и окончательно лишил так называемую ПЦУ прав на помещение в центре Симферополя.

Об этом в своем блоге сообщило фейковое «представительство президента Украины в АР Крым», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Верховный Суд оставил в силе решение о выселении общины «Православной церкви Украины» по «Кафедральному собору Святых равноапостольных князей Владимира и Ольги».

Напомним, что речь идет части нежилого здания, ранее принадлежавшего Симферопольскому военно-политическому училищу, площадью 1016,1 кв. м, расположенного по адресу: г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17. «Многовекторный» Леонид Кучма передал помещения раскольникам в 1995 году за символическую арендную плату.

Ожидаемо, комментируя решение суда, в Киеве заявили, что вынесенный вердикт «является воплощением политики государства-оккупанта по вытеснению Украинской Церкви с территории временно оккупированного Крымского полуострова».

«Россия хочет, чтобы в Крыму не было Украинской Церкви, важного центра единения украинцев. Представительство будет принимать все возможные меры и действия для защиты Украинской Церкви», – заявил так называемый «постоянный представитель президента Украины в АР Крым» Антон Кориневич.

Ранее украинские националисты пригрозили устроить погромы храмов канонической УПЦ в ответ на выселение раскольников в Крыму.