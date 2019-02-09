09.02.2019, Киев, Максим Карпенко

Если в Крыму правоохранители предпримут попытки выселения незарегистрированной «крымской епархии» так называемой «Православной церкви Украины» из занимаемых помещений, украинские националисты придут под Киево-Печерскую Лавру и другие храмы канонической УПЦ Московского Патриархата. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший крымский майданщик, член ВО «Свобода» Эдуард Леонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, об угрозе выселения ему сообщил глава «крымской епархии» раскольников, «архиепископ» Климент.

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«Сегодня же мне епископ крымский, «Православной церкви Украины» Климент сообщил, что ему пришло уведомление о выселении из крымской епархии в Симферополе. Потому что забыли оформить документы на право собственности в свое время на эти помещения, а теперь российская власть пытается это сделать.

Так вот, я хочу сказать, что я крымчанин и тысячи таких же крымчан, как и я, которые не являются временно перемещенными лицами, как нас пытаются сделать. Просто сейчас линия фронта проходит по линии административного разграничения с Крымом, и мы находимся со стороны Украины.

Так вот, если выселит в Симферополе российская власть, оккупационная, крымскую «Украинскую Церковь» из епархии, то мы, значит, придем всем составом к Лавре и к другим объектам, которые до сих пор содержатся Российской Федерацией на территории Украины незаконно», – заявил Леонов.

Ранее глава раскольнического «киевского патриархата» в Крыму «архиепископ» Климент Кущ заявил, что получал негласное заступничество от митрополита Крымского УПЦ Московского Патриархата Лазаря, поскольку тот желал сохранить возможность поездок в Киев.