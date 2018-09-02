«Украинские села – дворцы по сравнению с русскими» – МИД Украины

02.09.2018, Киев, Ольга Козаченко

Русские – это вымирающая нация, которая напала на Украину, чтобы не допустить ее членства в НАТО.

Об этом в интервью журналу “Країна” заявил экс-руководитель департамента экономического сотрудничества МИД Украины, директор Дипломатической академии при МИД Украины Сергей Корсунский, отвечая на вопрос о месте России в современном мире.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте или канал YouTube

“Автократическая система заработала хорошие деньги во времена высоких цен на нефть. А страна гнилая изнутри. На Западе это знают. Инфраструктуры никакой. В 300 километрах от Москвы не найдете нормального туалета. Наши села – дворцы, по сравнению с их. Русские – вымирающая нация. Но имеют ядерное оружие. Это наследство СССР. Советский Союз не смог сделать нормальную кофеварку, однако оружие производил классное. Но это уже не актуально. Запуск ядерной ракеты можно заблокировать хакерской атакой”, – сказал дипломат.

По его словам, России помогает утверждаться системная политика по созданию проблем другим странам.

“Вмешались в Сирию, развалили ее, – утверждает Корсунский. – Теперь Путин говорит Меркель, чтобы Евросоюз восстанавливал эту страну, потому что будет три миллиона беженцев. Это – шантаж. На Украину русские напали, чтобы не пустить нас на Запад. Чтобы мы не стали членом НАТО. Они параноидально боятся Альянса”.

Ранее, как сообщал ПолитНавигатор”, Корсунский потребовал признать преступниками проживающих в Крыму украинцев, принявших участие в выборах президента РФ.

Также он признал фактическое поражение Украины в газовой войне.