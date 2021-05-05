Украинские силовики испугались открывать огонь по российскому вертолету

05.05.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Украинские силовики опасаются своими действиями спровоцировать Россию на массированный удар.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «РБК Украина» заявил глава Госпогранслужбы Украины генерал-майор Сергей Дейнеко.

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У него поинтересовались, почему Украина не отреагировала на якобы нарушение ее воздушного пространства российским вертолетом в Сумской области в середине марта (см. Российский «Ми-8» переполошил украинских пограничников.).

«Во-первых, вертолет залетел на территорию Украины на расстояние около 50 метров, находился на нашей территории менее одной минуты. Для того, чтобы сбить вертолет нужен переносной зенитно-ракетный комплекс. У нас не все пограничные наряды имеют на вооружении переносной ЗРК.

К тому же я бы хотел посмотреть сначала на тех «диванных воинов», которые призывают сбивать такие вертолеты, а потом на их реакцию, если бы Россия начала полномасштабную открытую вооруженную агрессию в ответ на «грубо сбит бандеровцами вертолет, потерявший ориентировку и случайно залетевший на 50 метров», – сказал главный пограничник Украины.

Кроме того, он напомнил, что граница с Россией не демаркирована.

«А если наш военнослужащий ошибся? Это же вполне возможно, да? Потому что есть человеческий фактор и граница, напомню, не демаркирована. А это могло быть провокацией, чтобы начать войну. Кто бы нес эту ответственность? Поэтому мы вынуждены очень взвешенно относиться ко всем своим действиям.

Каждый пограничник, который выходит на охрану границы, особенно на российском участке, должен иметь железную выдержку. Именно об этом я постоянно говорю своим подчиненным. Только в случае стопроцентной уверенности, что на территорию Украины зашла бронетехника, зашло вооруженное подразделение ВС РФ, только тогда применяем оружие и уничтожаем его. Я вам даю гарантию, что в таком случае агрессор будет уничтожен», – уверяет Дейнеко.

Он говорит, что об инциденте письмом были проинформированы российские пограничники

«Правда, позиция России всегда одинакова – «их там нет» и «этого не было». То есть факт пересечения границы они не подтвердили», – добавил глава Госпогранслужбы Украины.