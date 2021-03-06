Российский «Ми-8» переполошил украинских пограничников

16.03.2021, Сумы, Вадим Москаленко

Новости Украины

В воздушном пространстве Сумской области российский вертолёт сделал круг над головами украинских пограничников.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил пропагандист принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому телеканала «1+1» Андрей Цаплиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня, в 14:05, в районе зоны ответственности Сумского пограничного отряда ГПС Украины, (п/п Краснополье в районе ИПТ № 452) в воздушное пространство Украины залетел российский вертолет «Ми-8», высота до 100 метров, курс 90, развернулся на глубине 50 метров над украинской территорией», – написал Цаплиенко.

«Самолёт Российской Федерации залетает на территорию Украины на глубину 50 метров – вот, пожалуйста, проходит государственная граница», – комментирует обстановку один из украинских пограничников в опубликованном видеоролике.