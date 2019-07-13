13.07.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Донбасс, Политика, СБУ, Украина
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Украинские силовики усилили рейды против «бытовых сепаратистов»

Силовые ведомства Украины на подконтрольной Киеву территории Донбасса усилили поиски нелояльных к режиму граждан мирных жителей.

Об этом на брифинге заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, предаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, он отметил, что несмотря на неоднократные заявления президента Украины Владимира Зеленского о его готовности к диалогу, силовые структуры Украины продолжают подвергать репрессиям мирное население подконтрольных ВСУ территорий Донбасса.

«По данным разведки ЛНР, стало известно, что в населенном пункте Станица Луганская проводятся совместные рейды представителей ВСУ, МВД и СБУ с целью выявления лиц якобы причастных в пособничестве «сепаратистам» для последующего их обвинения в государственной измене», – рассказал Филипоненко.

По его словам, двое местных жителей были вынуждены обратиться к представителям международных организаций для защиты своих гражданских прав.

«Данная информация также передана в следственные органы и в администрацию президента Украины», – добавил представитель оборонного ведомства.

Напомним, ранее в народной милиции ЛНР уже сообщали, что СБУ арестовывает пенсионеров из ЛДНР, выдавая их за ополченцев.

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