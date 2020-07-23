Украинские силовики заигрались с преступниками

23.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Один опытный снайпер мог бы положить конец сегодняшней истории с захватом заложника и угоном автомобиля в Полтаве, но вместо этого полиция пошла на требования преступника и устроила погоню за террористом, который вместе с заложником – начальником уголовного розыска Нацполиции Полтавской области – движется в сторону Киева.

Об этом в своем блоге пишет российский военный журналист Андрей Медведев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Медведева, такие игры украинских силовиков с преступниками плохо закончатся для страны.

«Полиция выполнила два условия полтавского террориста: предоставила ему автомобиль, на котором он сейчас покидает город, а также провела замену заложника. Вместо сотрудника полиции захвачен теперь начальник областного угро.

Я не специалист в точечной стрельбе, но, судя по снимку, один выстрел снайпера решил бы все проблемы. Могу ошибаться, если граната, скажем, уже взведена, но что-то мне подсказывает, что силовики опять играют в хороших полицейских. Заиграются ли? Уже заигрались, учитывая то, что после событий в Луцке по всей Украине пошла волна безумия», – написал Медведев.

Известная российская телеведущая Ольга Скабеева предположила, что президент Зеленский по аналогии с недавней историей с захватом заложников в Луцке, должен пойти на требования террориста и прорекламировать очередной фильм.

«На Украине снова захват заложников. На этот раз в Полтаве. Там уже не псих, а обычный автоугонщик с гранатой взял в заложники шефа полиции и обещает подорвать себя и его. Мужчине с гранатой уже пошли на уступки. По его требованию предоставили автомобиль, на котором он спокойно покинул зону оцепления и прямо сейчас вместе заложником направляется в сторону Киева. Интересно, какой фильм сегодня прорекламирует Владимир Зеленский? Наверное, «Форсаж», – иронизирует журналистка.