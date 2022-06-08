Украинские СМИ истерично комментируют визит Лаврова в Стамбул

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Новости Украины

Вывоз украинского зерна из черноморских портов является не проблемой, а «проблемкой», хотя Запад и Украина «пытаются внести ее в разряд вселенской катастрофы».

Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил сегодня на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Стамбуле, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если теперь, как нам турецкие друзья говорят, украинская сторона готова либо разминировать, либо обеспечить проход через минные поля, будем надеяться, что эта проблема будет решаться. Наши военные в контакте с турецкими друзьями обсуждают детали этих процессов. С нашей стороны никаких препятствий, чтобы решить эту проблемку (она маленькая на самом деле) никогда не было. Если созрела киевская власть, будем рады сотрудничать», – сказал Лавров.

По мнению министра, гораздо большую проблему представляют несколько десятков иностранных судов, застрявших в Одессе, которые киевский режим использует в качестве заложников.

Лавров подчеркнул, что вопрос украинского зерна никакого отношения к продовольственному кризису в мире не имеет, поскольку имеющиеся объемы составляют менее 1% мирового производства.

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По словам главы МИД РФ, «когда и если» Украина разминирует проходы, Черноморский флот России готов обеспечить гуманитарные коридоры и безопасность вплоть до Босфора. Он предположил, что киевский режим хочет сохранить свое зерно «в качестве постоянного раздражителя». Россия готова вести переговоры на эту тему при посредничестве ООН, но, считает Лавров, они не принесут ничего «кроме символизма».

Тем временем, украинские СМИ возмущены тем, что проблемы зерна обсуждается без участия Киева, и обвиняют Россию в продаже 100 тысяч тонн «ворованного» зерна в Сирию через Турцию.

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Украина опасается, что предложение России разминировать порты будет использовано для высадки десанта, дал понять спикер Одесской областной администрации Сергей Братчук.

«Мы понимаем, что гарантии России – это не то, что даже Будапештский меморандум 1994 года. На сегодня это вообще ничего. Эти переговоры с Турцией – это тоже ничего. Россия может предложить только краденное у Украины зерно поставлять. Гарантии безопасности должны быть, прежде всего, от стран НАТО. Составляющей этого решения должна быть поставка противокорабельного оружия. Это укрепление обороны нашего украинского берега. Если разминирование, то только некоторых путей, а не полностью акватории Одесского порта. А то россияне, как псы, сразу поскачут в Одессу и попытаются высадить десант. Не забываем, что есть остров Змеиный, который сегодня выполняет функции крейсера «Москва». Там уже несколько реактивных систем залпового огня, представляющие угрозу для Одессы», – сказал в интервью телеканалу «Украина 24» спикер Одесской областной администрации Сергей Братчук.

Аналогичные опасения накануне высказывал и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В перспективу возобновления работы порта Одессы после переговоров Лаврова в Стабуле не верит и бежавший из Крыма экономист Андрей Клименко, отслеживающий из Киева на западные гранты морскую активность России для составления санкционных списков.

Клименко полагает, что судьба украинских портов отнюдь не была главной темой переговоров – Лавров, скорее, обсуждал турецкую военную операцию в Сирии и т.п.

«РФ не собирается и не собиралась что-то «разблокировать». Главная цель РФ – выдавить Украину с мировых рынков зерна и заместить украинское зерно российским. Желательно при этом подчеркнуть, что это Украина во всем виновата. А еще снять с РФ санкции. Никаких вариантов для разблокирования портов, кроме прекращения войны на Черном море – не существует в принципе. И этот вариант невозможен до нашей победы. Турция уже сейчас активно скупает через оккупированный Крым не только краденое крымское, но и краденое херсонское и запорожское зерно. На фоне своих публичных «миротворческих» усилий. Похоже, что ее это устраивает», – возмущается Клименко.

Клименко публикует карту судов на рейде Севастополя, которые загружаются зерном из Приазовья и направляются в Турцию для перепродажи