Украинские СМИ надеются, что в Иране будет найден «российский след»

11.01.2020

Окончательное подтверждение причастности Ирана к уничтожению украинского пассажирского самолета усилит позиции США.

Об этом пишет киевский интернет-еженедельник «Зеркало недели», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Окончательное доказательство «ракетной» версии значительно усилит американские позиции в конфликте с Ираном и создаст определенные возможности для поиска российского следа. Вместе с тем украинская авиакомпания МАУ и американская Boeing избежат огромного финансового и репутационного удара, который нанесло бы подтверждение начальной гипотезы о технической неисправности самолета.

И в завершение. В июле 2014-го сбитие российским «Буком» самолета рейса MH 17 стало поворотным пунктом в развитии российско-украинского конфликта. Наша задача — не допустить, чтобы Тегеранскую катастрофу использовали против Украины», – резюмирует издание.

Отметим, что данная статья была опубликована до того, как Иран официально признал, что сбил украинский лайнер по ошибке, приняв его за атакующий самолет США.