Украинские СМИ «похоронили» соратника Пушилина: Он записал видео опровержение

24.10.2020, Донецк, Сергей Вредников

Украинские каналы разогнали фейковую информацию о предсмертном состоянии находящегося в Донецке на лечении от коронавирусной инфекции одного из ближайших соратников главы ДНР Дениса Пушилина – руководителя Центрального исполкома движения «Донецкая Республика» Алексея Муратова.

Муратов записал видеообращение, в котором опровергает фальшивку, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он подтвердил, что находится в столице ДНР, в больнице имени Вишневского.

«К записи этого видео меня побудила огромное количество публикаций в интернете, рассказывающих жуткие небылицы о процессе моего излечения от коронавирусной инфекции. Читая сообщения, сам не могу чётко понять, я уже то ли умер, то ли вот-вот это сделаю. И это я, который владеет информацией в полном объёме, а что говорить о людях, которые черпают информацию о состоянии моего здоровья из всемирной паутины», – заявил Муратов.

По его словам, пришло множество сообщений с вопросами и словами поддержки, потому данный видеоролик – это ответ сразу всем.

«Словами бессмертного Марка Твена: господа, слухи о моей смерти сильно преувеличены. Хочу сообщить всем заинтересованным, что в процессе лечения от коронавируса нет ничего увлекательного и захватывающего, это действительно тяжёлая и опасная болезнь», – добавил общественник и призвал со всей серьёзностью отнестись к мерам безопасности.

«Слава Богу, что я лечусь в Донецке, а не в Вашингтоне, здесь прекрасные врачи, патриоты своего дела, здесь сильная медицинская школа, и медики владеют всеми последними протоколами лечения коронавирусной инфекции. С медикаментами тоже всё нормально, Россия оказывает помощь, в ближайшее время будет заходить партия медикаментов от коронавируса», – рассказал Алексей Муратов.

Также он рассказал, что, несмотря на болезнь, во время лечения продолжит работать над диссертацией о новой модели мировой интегральной экономики, обеспечивающей приток инвестиций в производство и прорывающей любые экономические блокады и санкции. По словам Муратова, данные инициативы не будут просто теорией, но и имеют далеко идущие планы по развитию Донбасса и России как единого комплекса производственных цепочек, использующих весь свой промышленный потенциал. Также общественник анонсировал запуск личного Telegram-канала, посвящённого данной тематике.