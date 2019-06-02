Украинские СМИ заманивают в ВСУ свежее «пушечное мясо»

02.06.2019, Луганск, Александр Гусар

Украинское командование для поднятия имиджа ВСУ направило в Донбасс работников средств массовой информации.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, украинские силовики массово отказываются выезжать в зону проведения «ООС».

«С целью поднятия имиджа ВСУ начальник Генштаба Хомчак утвердил план работы украинских СМИ в воинских частях и подразделениях, выполняющих задачи в зоне проведения «ООС». Так, на данный момент журналисты работают в подразделениях 54-й бригады», – сообщил Иван Филипоненко.

Представитель оборонного ведомства не исключил очередных провокаций со стороны ВСУ в период работы съемочных групп, для последующего обвинения подразделений Народной милиции ЛНР в нарушении Минских договоренностей.

«Недавняя неудачная попытка диверсионной группы из состава 54-й бригады проникнуть на территорию ЛНР, вследствие которой погиб военнослужащий ВСУ, а также практически ежедневные инциденты, приводящие к небоевым потерям в рядах украинской армии, негативно повлияли на настроения военнослужащих, находящихся в зоне «ООС», – добавил он.