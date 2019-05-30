В ЛНР обезвредили группу украинских диверсантов

30.05.2019, Луганск, Александр Гусар

В ЛНР при попытке проникнуть на территорию Республики обезврежена диверсионно-разведывательная группа ВСУ.

Об этом на брифинге заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Командование «ООС» до сих пор не предприняло никаких мер по эвакуации тела своего военнослужащего и тщательно скрывает информацию о его гибели. Руководство ВСУ признало потерю только после огласки Народной милицией ЛНР факта гибели очередного брошенного на поле боя украинского солдата», – рассказал представитель оборонного ведомства.

Он также добавил, что всего в этой провальной диверсионной вылазке командир 54-й бригады полковник Алексей Майстренко потерял трое убитыми и четверо ранеными.

«Майстренко пошел по пути своего коллеги из 53-й бригады ВСУ полковника Александра Грузевича, и, желая выслужиться перед вновь назначенным командующим «ООС» генералом Александром Сырским, отправил на верную смерть своих подчинённых, сознательно нарушая приказ нового президента Украины на полное прекращение огня в Донбассе», – подчеркнул Яков Осадчий.

Он также выразил надежду, что должностные лица 54-й бригады, начиная от командира бригады и заканчивая командиром роты, в которой служили погибшие и раненые, будут привлечены к ответственности, в том числе и к уголовной, а ежедневные случаи гибели солдат будут остановлены президентом и взяты на контроль правосудием.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что в ДНР также была задержана украинская диверсионно-разведывательная группа.