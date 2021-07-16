Украинские СМИ заметили подготовку Россией ответа на «Байрактар» у ВМСУ

16.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Россия перевооружает авиацию Черноморского флота в ответ на появление у ВМС Украины ударных беспилотников турецкого производства Bayraktar TB2. Именно с этим в украинской прессе связывают планы РФ по замене на базе в Каче под Севастополе вертолетов Ка-27 в базовой версии на модернизированные Ка-27М.

Их главной особенностью является возможность использования противокорабельных ракет Х-35, одновременное сопровождение до 10-ти целей, а также работа в обзорном режиме на дальность до 250-ти километров. Украинский военный эксперт Иван Кричевский отмечает, что эти вертолеты будут поставлены в Крым как ответ на оснащение ВМС Украины «Байрактарами».

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При этом, у капитана I ранга запаса Сергея Горбачева, эксперта Института стран СНГ, иное мнение.

«Я бы не стал проводить прямые параллель между развитием Черноморского флота и появлением «Байрактаров». Черноморский флот, как и в целом Вооруженные силы России, развивается планово, и в соответствии с этими планами происходят поставки нового вооружения и военной техники без какой-либо связи с планами ВМС Украины. Мы осуществляем то, что нами намечено с точки зрения оптимального решения свойственных флоту задач, и борьба с тем же «Байрактаром» – это частная задача. Ка-27М способны решать широчайший спектр вопросов, в том числе и с точки зрения радиоэлектронной борьбы, вопросов, связанных с освещением надводной, подводной обстановки, наведением наших ударных ракет типа «Калибр» и новых гиперзвуковых «Цирконов». Поэтому увязывать это – это, скорее всего, попытки украинской стороны выдать желаемое за действительное, чтобы показать значимость того факта, что первый «Байрактар» пришел в состав ВМС Украины. Еще неизвестно, каким образом они его освоят, на что он способен и будет ли эта поставка иметь продолжение», – заявил Горбачев в комментарии «ПолитНавигатору».