15.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Крым, Общество, Политика, Провокации, Россия, Севастополь, Турция, Украина
Просмотров:

Министр обороны Украины похвастался первым турецким Bayraktar, нацеленным на Крым

Новости УкраиныДоставленный на Украину турецкий БПЛА «Байрактар» готовят к патрулированию побережья и акваторий Чёрного и...

Доставленный на Украину турецкий БПЛА «Байрактар» готовят к патрулированию побережья и акваторий Чёрного и Азовского морей.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


«Первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 для Военно-Морских Сил поставлен на​ Украину. Проводим окончательные приемочные испытания комплекса в месте базирования», – цитирует ведомство министра обороны Андрея Тарана.

В пресс-службе добавили, что от турецкого дрона ожидают эффективного наблюдения и прикрытия побережья и акваторий Черного и Азовского морей, а также возможности «поражения надводных и наземных объектов противника высокоточными средствами».

Ранее украинские СМИ сообщали, что во время учений «Си Бриз» беспилотник уже поднимался в воздух и кружил в северо-западной части Черного моря, недалеко от границ с Крымом.

В то же время появилась информация, что на военный аэродром под Феодосией был доставлен новый российский ударно-разведывательный БПЛА «Орион», который называют «убийцей «Байрактаров».



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июнь  
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть