Министр обороны Украины похвастался первым турецким Bayraktar, нацеленным на Крым

15.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Доставленный на Украину турецкий БПЛА «Байрактар» готовят к патрулированию побережья и акваторий Чёрного и Азовского морей.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 для Военно-Морских Сил поставлен на​ Украину. Проводим окончательные приемочные испытания комплекса в месте базирования», – цитирует ведомство министра обороны Андрея Тарана. В пресс-службе добавили, что от турецкого дрона ожидают эффективного наблюдения и прикрытия побережья и акваторий Черного и Азовского морей, а также возможности «поражения надводных и наземных объектов противника высокоточными средствами».

Ранее украинские СМИ сообщали, что во время учений «Си Бриз» беспилотник уже поднимался в воздух и кружил в северо-западной части Черного моря, недалеко от границ с Крымом.

В то же время появилась информация, что на военный аэродром под Феодосией был доставлен новый российский ударно-разведывательный БПЛА «Орион», который называют «убийцей «Байрактаров».