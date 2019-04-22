Украинские СМИ завизжали в экстазе после «звонка хозяина» Зеленскому

22.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Поздравления от лидеров западных стран в адрес победителя украинских выборов Владимира Зеленского, прозвучавшие вскоре после закрытия избирательных участков, показывают, что Киев сохранит поддержку Запада.

Об этом пишет один из главных рупоров майданщиков “Европейская правда”.

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В публикации утверждается, что победа Зеленского не просто разрушила, но и изрядно потопталась по заблуждению, что считается дурным тоном поздравлять победителя, пока не подсчитают голоса.

“Поздравления от лидеров западных государств пошли уже через два часа после закрытия участков, когда ЦИК подсчитал менее 2% голосов! На рубеже 5% Зеленскому позвонили президенты Польши и Франции, а в полночь был шокирован уже даже штаб победителя – туда лично позвонил президент США Дональд Трамп”, – пишет издание.

Поздравлению американского президента в статье уделено особое внимание.

“Звонок хозяина Белого дома означал также легитимизацию нового президента в качестве партнера для западных лидеров. И, что самое главное – он стал наглядным подтверждением заявлений многих европейских и американских политиков и экспертов о том, что поддержка Украины Западом сохранится несмотря на изменение имени президента”, – полагает ЕП.

Кроме того, указывается, что победа Зеленского, по мнению западных экспертов, “разрушает устои российской пропаганды”.

“Дело в том, что россияне давно продвигают на Западе тезис о неонацистской современной Украине. Победа русскоязычного политика с еврейскими корнями наглядно доказывает, что это и близко не правда. Ирония в том, что Украина на некоторое время станет единственным государством в мире, кроме Израиля, где еврейские корни будут иметь президент и премьер”, – не скрывает удовольствия издание.

Отметим, что, как сообщал “ПолитНавигатор”, в 72-страничном документе, который опубликовало израильское министерство по делам диаспоры, Украина названа лидером постсоветского пространства по частоте вербальных нападок и насильственных действий в отношении евреев, их собственности, святынь и общинных институтов.

Напомним, что в проходившем вчера втором туре Владимир Зеленский набрал более 70 процентов голосов, почти в три раза опередив президента Петра Порошенко.

На данный момент подсчитано почти 99% голосов. Зеленский, как сообщается на сайте ЦИК Украины, набирает 73,12%, Порошенко – 24,48% голосов избирателей, принявших участие в выборах.