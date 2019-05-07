Украинские снайперы, не успев обстрелять ЛНР, подорвались на собственной мине
Автомобиль с украинскими военнослужащими, предположительно снайперами, подорвался на собственном минном поле в зоне проведения «ООС».
Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Во время перемещения автомобиля Mitsubishi Pajero, принадлежавшего 10-й горно-штурмовой бригаде, произошел его подрыв на своих минных полях в районе населённого пункта Кряковка. В результате подрыва один украинский оккупант погиб, четверо получили ранения различной степени тяжести», – рассказал он.
По информации оборонного ведомства, предположительно, в автомобиле находилась снайперы, целью которых было совершение провокационных обстрелов мирных граждан Республики.
Напомним, ранее в Народной милиции ДНР заявили, что в результате хаотического минирования и отсутствия карт минных полей, количество подрывов украинских военнослужащих и техники на своих минах достигло критических масштабов.
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